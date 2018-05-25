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25 Mayıs 2018 12:56

Yüksekova’da elektrik telleri yer altına alınıyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Yüksekova’da elektrik telleri yer altına alınıyor

25 Mayıs 2018 12:56

Ş. (VEDAŞ) tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki elektrik tellerinin yer altına alınması için ilk kazı çalışmasına başlandı.


Ş. Hakkari İl Müdürlüğü tarafından Yüksekova ilçe merkezinde belirli yerlerde elektrik tellerinin yer altına alınması için ilk kazı çalışmalarına başlandı. Konu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, ilçenin önemli cadde ve mahallelerinde elektrik tellerinin yeraltına alınmaya başladığını belirterek, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Özdemir, “Yüksekova Cengiz Topel Caddesi ve ara sokaklar olmak üzere yaklaşık 10 milyonluk şebekemizi yer altına alma projemiz var. Mor Mühendislik Firması tarafından işe bugün itibarıyla başlandı. İlçede yer altı çalışması için bütün kurumlarla birlikte biz de belediye ile yer altına inecek çalışmalarımıza bugün başladık. Zor ve meşakkatli bir iş, Yüksekova halkımızdan sabır ve anlayış bekliyoruz” dedi.




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