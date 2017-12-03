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03 Aralık 2017 17:49

Yüksekova’da engelliler günü etkinliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle sazlı sözlü bir program düzenlendi.

Yüksekova’da engelliler günü etkinliği

03 Aralık 2017 17:49


Özel Yüksekova İlk Adım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından engelli öğrenciler şiir okuyup, şarkılar söylediler. Programa katılan ‘O Ses Türkiye’ yarışmacısı Sami Acar’da okuduğu birbirinden güzel şarkıları ile öğrencilere neşeli dakikalar yaşattı. Canlı müzik eşliğinde öğretmenleri ile kol kola girerek halay çeken öğrenciler, bu güzel etkinliği düzenleyen ve katkısı olan herkese teşekkür ettiler.


Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği program, üzerinde ‘En büyük engel, sevgisizliktir’ yazılı yaş pastanın kesilmesi ve ikramlarla sona erdi.




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