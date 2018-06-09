Yüksekova’da iş kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Yüksekova’da sabah saatlerinde Esenyurt Mahallesi’nde yapımı devam eden konutlarda iki ayrı kaza meydana geldi. Konut inşaatında çalışan Mehmet Avcı (43) ve Abdulaziz Çiftçi (40), 9’uncu kattan düşerek ağır yaralandı. Aynı bölgede farklı bir inşaatta meydana gelen iş kazasında ise Habib Ay (41) isimli işçi yaralandı. İşçiler tarafından 112 Acil Servis’e haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Mehmet Avcı olay yerinde, Abdulaziz Çiftçi ise ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybederken, yaralı Habib Ay kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, inşaatta çalışan işçiler iş güvenliği konusunda yetersizlik olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi. 4 çocuk babası olan Abdulaziz Çiftçi’nin Yüksekova nüfusuna kayıtlı olduğu, Mehmet Avcı’nın ise Bingöl’ün Genç nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.