Yüksekova’da İsrail katliamı lanetlendi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmasında ve ardından yaşanan olaylarda 55 Filistinlinin yaşamını yitirmesi Yüksekova’da protesto edildi. AK Parti İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasını okuyan AK Parti Yüksekova Kadın Kolları Sekreteri Kübra İlan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini tanımadıklarını söyledi. İlan, İsrail’in Filistinlileri şehit ederken ağlayarak medyada takip ettiklerini söyleyerek, “Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik BM Genel Kurulunun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Geçtiğimiz aylarda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararlara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak medyada takip ettik” dedi.

İsrail’i lanetlediklerini söyleyen İlan, “ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız’ diye konuştu.

Basın açıklaması, “Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika” sloganlarıyla son buldu.