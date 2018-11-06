Yüksekova'da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri düzenlendi.

Yüksekova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” semineri verildi. Seminerde, ‘kadın-erkek fırsat eşitliği, şiddet türleri, şiddetin kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal mevzuat, 6284 sayılı kanun uygulamaları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ve kadın Konukevi' hizmetleri anlatıldı.

Hakkari Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür Vekili Şifa Çakır ile Sosyolog Necdet Öztunç, katılımcılara yaptığı sunumda, kadına yönelik şiddetin nedenleri, yöntemi, istatistiki veriler, toplum üzerindeki etkileri gibi konular hakkında detaylı bilgi verdiler.