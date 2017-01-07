Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 14:27

Yüksekova’da ’Kayaklık kuşu’ yarışması

Yüksekova’da ’Kayaklık kuşu’ yarışması

07 Ocak 2017 14:27

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, ‘Kayaklık Kuşu’ Yarışması düzenlendi.
Dünya Balkan yarışlarında Türkiye’yi temsil eden ve sayısız kayakçının yetiştiği Yüksekova’da, ‘Kayaklık Kuşu Kuzey Disiplini’ Yarışması düzenlendi. Yüksekova Şemdinli yolu üzerinde bulunan Güçlü Köyü yakınlarında düzenlenen yarışmada sporcular il birinciliği için yarıştı. 60 öğrencinin katıldığı ve eksi 20 derecede yapılan yarışmada, aşırı soğuklardan etkilenen birçok öğrenci, kar motoru ile 112’ye ulaştırıldı.
Dünyada ve Türkiye’de kayak sporlarında dereceye giren Yüksekovalı kayakçılar, kendilerine ait bir kayak pistinin olmasını istedi.
Dünyanın en zor beş sporundan birini yaptıklarını belirten Antrenör Rojbin Ören, "Kayaklık Kuşu Kuzey Disiplini, dünyanın en zor beş sporlarından biridir. Bizim 16’ya yakın milli sporcumuz var. Bu imkanlarda bu sporcuları yetiştirmek, bizim için onur vericidir. İmkanlarımız çok kısıtlı, malzemelerimiz eksik. Kendi pistimizi bile kendimiz açmak sorunda kalıyoruz. Buna rağmen Türkiye’de iyi dereceler alıyoruz" dedi.
7 yıldır kayak sporu yaptığını ifade eden Mervan Mert isimli sporcu ise, "Soğuk havada antrenmanlara çıktığımızda, üzerimize giyecek doğru dürüst malzememiz yok. Birçok arkadaşımız normal kıyafetleriyle antrenmanlara katılıyor. Yüksekova’da kayak merkezi olmadığı halde, Türkiye’de dereceye giren 15 sporcumuz var. Birçok arkadaşımız da maddi imkansızlıklar nedeniyle kayağı bıraktı. Biz burada kayak merkezinin açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan aşırı soğuktan etkilenen bazı sporcular ise kar motoru ile yaklaşık bin 500 metre uzaklıkta bulunan 112 acil servis ambulansına götürüldü.
Yarışma, dereceye giren öğrencilere madalyalarının verilmesi ile sona erdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç