Yüksekova'da köpekler kısırlaştırılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "Kısırlaştır, Aşıla ve Yerinde Yaşat” çalışması kapsamında başıboş köpekler kısırlaştırıldı.

Yüksekova Belediyesinin yaptırdığı çalışmalar kapsamında İstanbul'dan gelen ekip tarafından ilçe genelindeki sokak köpekleri toplatılarak kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları yapıldı. İlçenin değişik noktalarında yakalanan başıboş köpekler, kurulan mobil kısırlaştırma ünitesine alındıktan sonra gerekli olan tedavi ve kısırlaştırma operasyonları yapılarak küpelendikten sonra 3 günlük tedavi ve bakımlarının yapılabilmesi için kurulan kafeslere naklediliyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar ise, alındıkları noktalara geri bırakılıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yüksekova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Adil Özdil, şehir merkezinde başıboş köpeklerle ilgili büyük bir sıkıntı olduğunu belirterek, "Bu konuda vatandaşlar tarafından da şikâyetler söz konusuydu. İstanbul'dan getirttiğimiz uzman ekip, bir aydır geceli gündüzlü çalışıyor. Sokak hayvanları ile ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve yönetmelikleri gereği işlem yapmaktayız. İlçemizde yaklaşık bir aydır faaliyet yürütmekteyiz ve bu bir ay içerisinde 500'e yakın köpeği tedavi altına aldık ve sağlıklı bir şekilde sokaklara geri bıraktık. Kent genelinde toplanan sokak hayvanları, mobil kısırlaştırma aracına alınarak, gerekli aşı ve operasyonlardan geçiriliyor. Sokak hayvanlarını kısırlaştırma, kuduz aşısı ve parazitsel bakımları yapıldıktan sonra kulaklarına küpe takıyoruz ve kayıt altına alıyoruz. İşlemi tamamlanan hayvanlar 3 gün müşahede altında tutuyor, tekrar doğal ortamlarına geri bırakıyoruz. Amacımız; sokak hayvanlarını yok etmek değil, kontrolsüz bir şekilde artan sokak hayvanı popülâsyonunu dengede tutabilmektir. Bu sayede sokak hayvanlarının da bir yaşam hakkının olduğunu göstermek, hem de halkla iç içe yaşayan bu hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktayız” şeklinde konuştu.