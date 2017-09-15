Yüksekova’da ’MR’ cihazı hizmete alındı

Yüksekova Devlet Hastanesi ilk kez Manyetik Rezonans (MR) görüntülüme cihazına kavuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen MR cihazının hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, yıllardır MR çekmek için Hakkari merkez ve Van iline gitmek zorunda kalan hastalar, bu sıkıntıdan kurtulmuş oldu. MR çekmek için hastaneye gelen Yasemin Baran, kendilerini bu sıkıntıdan kurtaran Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Baran, "Yüksekova Devlet Hastanesinde MR cihazı olmadığından hastalar Hakkari’ye ya da Van’a gitmek zorunda kalıyordu. Buradaki vatandaşlarımız bu konuda büyük sıkıntı yaşıyordu. Ancak bugün itibarıyla hastalar bu sıkıntıdan kurtulmuş oldu. Hakkari merkez ve Van iline gitme çilesinden de kurtulmuş olduk. Çok mutluyuz. Bizlere bu imkanı sağlayan Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve bu konuda büyük girişimleri olan Hakkari Valisine teşekkür ediyoruz" dedi

Yüksekova Devlet Hastanesi yetkilileri ise, yeni hizmete alınan MR görüntüleme cihazında ilk 3 günde yaklaşık 200 hastaya bakıldığını bildirdi.