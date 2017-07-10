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10 Temmuz 2017 15:39

Yüksekova’da öğrencilere spor malzemesi desteği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaz spor okullarında eğitim alan öğrencilere spor malzemesi desteği verildi.

Yüksekova’da öğrencilere spor malzemesi desteği

10 Temmuz 2017 15:39


Yüksekova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarında eğitim alan 300 öğrenciye eşofman takımı, çanta ve şort/tişörtten oluşan spor malzemeleri dağıtıldı. Öğrencilere malzemeleri Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı verdi. Vali Toprak, salondaki öğrencilerle tek tek konuşup sohbet ederken, öğrenciler için her türlü hizmeti sunmaya hazır olduğunu söyledi.


Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan ise, başta malzeme dağıtımını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanlığına, Hakkari Valisi Toprak’a ve gelen heyete desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Malzeme dağıtımından sonra toplu fotoğraf çektirildi.




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