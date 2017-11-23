Yüksekova’da Öğretmenler Günü etkinliği

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Eğitim-Bir-Sen Yüksekova Şube Temsilcisi Mustafa Can, "Uğraşmaya değer üç uğraşımız olsun. İlim, irfan ve hikmet. Meşgalemiz olsunlar ki insanı ilim ve irfanla yoğrulalım, hikmetle doğrultalım. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Öğretmenlerimizin günü kutlu olsun" diye konuştu.

Ardından, öğretmen ailelerinin Öğretmenler Günü için hazırladıkları videoların yer aldığı sinevizyon gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.