Yüksekova’da ‘Okula Teslim Kitap Okuma’ projesi

Yüksekova Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri ile okul idarecileri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, ‘Danışman öğretmen’ uygulaması ile öğrencilerle daha iyi ilgilenileceğini belirterek, "Bizim danışman öğretmenleri mutlaka rehberlik servisi ve idare ile irtibatlı şekilde çalıştırmamız lazım. Bu uygulama öğrencilere büyük fayda sağlayacaktır. Üniversiteye yönelik hazırlık kurslarımız devam ediyor. Bu çocuklarımızın kitap, doküman herhangi bir ihtiyacının alımı yapılıyor. Yeter ki öğrencilerimiz çalışsın. Her gayretin mutlaka karşılığı alınıyor. Geçen sene aralık ayında geldiğimizde sağladığımız desteklerle Yüksekova ilk defa tarihinde TEOG sınavlarında Hakkari ortalamasının üzerindeydi" dedi.

Eğitimin kalitesini artırmak için bundan sonra bütün okullarda ilk yarım saatin kitap okuma saati olacağını ifade eden Kaşıkçı, “Bu proje kapsamında yaklaşık 20 bin kitap satın aldık. Çocuklarımıza ulaştıracağız. 10 bin kitabın da kütüphanede olduğunu düşündüğümüz zaman, 30 bin kitap bu projemizde yer almış olacak. 30 bin kitabı dönüşümlü olarak okullarımıza ulaştıracağız. 30 bin kitap iki aylığına okula bırakılacak. İki ay sonra o okuldaki kitaplar alınıp başka okuldaki kitaplarla değiştirilecek. Öğrenci sürekli farklı kitap okuma şansı yakalayacak. Her öğretmenimiz çocuklarımız kitap okuma durumunu takip edecek. İki ayda bir hangi öğrencimiz ne kadar kitap okumuş, kitap isimleri, kaç sayfa, onların verilerini almış olacağız. Bu süreci Yüksekova Belediyesi, İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ve İlçe Halk Kütüphanesi olarak takip edeceğiz. Bu proje bu ilçe için bir başlangıç olacak. Eğitim hayatımız için yeni bir sayfa açacak. Biz kitapların sadece boş rafları doldurmak için kullanılan bir meta olmasını istemiyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren startını verip bütün okullarımızda ilk yarım saati kitap okuma saati olarak başlatmış olacağız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından hazırlanan projenin protokolü imzalanırken, Kaymakam Kaşıkçı’ya sunduğu desteklerden dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından makam isimliği hediye edildi.