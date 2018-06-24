Yüksekova’da oy verme işlemi başladı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar oy kullanmak için sandık başına geldi. Vatandaşlar, saat 08.00’den itibaren oylarını kullanmaya başlarken, sabahın erken saatleri olmasına rağmen katılımın yüksek seviyelerde olduğunu gözlendi. Oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erecek. Seçimler nedeniyle güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri aldıkları belirtildi.