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Yüksekova'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ile 1 adet M-16 piyade tüfeği ele gerildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ile 1 adet M-16 piyade tüfeği ele gerildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 24 Ekim 2018 günü İlimiz Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü Düz Tepe yakınında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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