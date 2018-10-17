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Yüksekova'da silah ve el bombaları ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait 1 adet mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 3 adet el bombası ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait 1 adet mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 3 adet el bombası ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "16 Ekim 2018 günü Yüksekova ilçesi İkiyakalar Bölgesinde operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet mutfak tüpüne tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP), 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 3 adet el bombası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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