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28 Kasım 2017 17:27

Yüksekova’da trafik kazası: 1 güvenlik korucusu şehit

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında güvenlik korucusu Ömer Ayhan şehit oldu.

Yüksekova’da trafik kazası: 1 güvenlik korucusu şehit

28 Kasım 2017 17:27


İlçe Jandarma Komutanlığından çıktığı öğrenilen 30 yaşındaki Ömer Ayhan isimli güvenlik korucusu, İpekyolu Caddesi’nde karşıya geçmeye çalışırken kimliği belirlenemeyen bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldıran Ayhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.


Ayhan’ın cenazesi bugün Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında toprağa verildi.


Cenazeye Yüksekova İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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