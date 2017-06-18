Yüksekova’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, 3 kayıp

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Hakkari karayolunun 11’inci kilometresinde bulunan Suüstü köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın Önal yönetimindeki, plakası belirlenemeyen araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Yüksekova Deresi’ne yuvarlandı.Edinilen ilk bilgilere göre, kazada, Nesibe Önal, Fazile Kurt, Sevim Önal, Samet Önal, Aydın Önal ve Banu Önal yaralandı, 1’i kadın 2’si çocuk 3 kişi de suya kapıldı. Yoldan geçen vatandaşların araçtan çıkardığı yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 41 yaşındaki Banu Önal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılara müdahale sürüyor. Öte yandan kayıp 3 kişinin bulunması için AFAD ekiplerinin de olay yerine hareket ettiği öğrenildi.