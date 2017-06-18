Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 17:21

Yüksekova’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, 3 kayıp

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, 3 kişi ise suya kapıldı.

Yüksekova’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı, 3 kayıp

18 Haziran 2017 17:21


Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Hakkari karayolunun 11’inci kilometresinde bulunan Suüstü köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın Önal yönetimindeki, plakası belirlenemeyen araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Yüksekova Deresi’ne yuvarlandı.Edinilen ilk bilgilere göre, kazada, Nesibe Önal, Fazile Kurt, Sevim Önal, Samet Önal, Aydın Önal ve Banu Önal yaralandı, 1’i kadın 2’si çocuk 3 kişi de suya kapıldı. Yoldan geçen vatandaşların araçtan çıkardığı yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 41 yaşındaki Banu Önal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılara müdahale sürüyor. Öte yandan kayıp 3 kişinin bulunması için AFAD ekiplerinin de olay yerine hareket ettiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:30
  • Güneş :04:37
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:10
  • Akşam :19:37
  • Yatsı :21:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!