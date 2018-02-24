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24 Şubat 2018 17:40

Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden 2 şahsın evlerinde yapılan aramada 7.

Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

24 Şubat 2018 17:40

380 gram metamfetamin, 65 gram afyon sakızı, 2 adet av tüfeği,1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada,"Hakkari İl Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 24.02.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde ikamet eden 2 şahsın evlerinde yapılan aramada; 7.380 gram metamfetamin, 65 gram afyon sakızı, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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