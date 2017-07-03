Yüksekova’da yaz spor okulları açıldı

Yüksekova Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından 6-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere sporu sevdirmek amacıyla 200 öğrencin katılımıyla 3 aylık yaz spor okulu açıldı. 11 ayrı branşta eğitimlerin verileceği spor okulunun açılışına Yüksekova Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan ve sporcular katıldı. Gençlik merkezinde öğrencilere seslenen Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova’nın değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu söyledi. Kaşıkçı, “Bu dönem içerisinde artık bütün gençlerimiz, güzel fiziki ortamlara kavuşmaya devam ediyor. Burası Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçemize kazandırıldı. Gençlerimiz burada her türlü kurs, sportif faaliyet yapma şansına kavuşacak. Burada sadece sportif faaliyet olmayacak. Bilgisayar kurslarından etüt merkezlerine, Kur’an kursundan müzik ve resim kurslarına kadar her türlü alanda hem kurs vereceğiz hem de bu mekanı gençlerimizin kullanımına sunacağız” dedi.

“Derdimiz ve sevdamız gençlerin daha iyi eğitim almasıdır” diyen Kaşıkçı, "Hem derslerde hem de sportif faaliyetlerde en iyisi olmak zorundayız. Sadece Yüksekova’da derece yapmanız sizin ve ülkemiz için yeterli değil. Türkiye ve dünya birincilerinin bu alanlarda çıkması gerekiyor. Hedefimiz gençlere iyi hizmeti sunmaktır” diye konuştu.

Daha önce kapalı spor salonun terör örgütü tarafında yakıldığını söyleyen Kaymakam Kaşıkçı, “Bu ilçenin evlatlarının spor yapacağı, eğitim göreceği ve antrenman yapacağı alanlar terör örgütü tarafından yakılmış. Ama o alan öyle kalmayacak. İnşallah önümüzdeki dönem orası Yüksekova’nın en güzel sportif alanı olacak. Yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, açık spor tesisleriyle, gezi ve gençlik merkezleriyle çok güzel bir alana kavuşturmuş olacağız. Bunun startını bakanlığımız verdi. Biz de gençlerimize destek vermeye her zaman hazırız. Kursa gelen tüm öğrencilerimize kitap, yaprak testi, soru bankası ve diğer ihtiyaçlarını en iyi şekliyle karşıladık. Bunun karşılığını da aldık. Yüksekova tarihinde ilk defa TEOG sınavı ortalamasında Hakkari birincisi oldu. Bu başarı, bu çalışmaların ürünüdür. Daha da iyi olmak için çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.