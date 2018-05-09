Yüksekova’da ‘yemekhane’ denetimi

Yüksekova Belediyesi Çevre Sağlık ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, özellikle mutfak ve yemekhanelerde hijyen, gıdaların korunma alanları ve çevre ile ilgili atık su giderleri incelenirken, eksiklikleri olan şirketler ise uyarıldı. Çalışmayı yerinde takip edip incelemelerde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Adil Özdil, “İlçemizde faaliyette bulunan şantiye, imalathane ve benzeri iş yerlerini çevre ve insan sağlığı konusunda düzenli olarak denetliyoruz. Bu çerçevede son olarak ilçemizde faaliyette bulunan TOKİ konutları ile altyapı işini yapan şantiyeleri denetledik. Yüzlerce insanın çalıştığı şantiyelerde insan ve çevre sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili şantiyeler hakkında tutanaklar tuttuk ve eksikliklerini gidermeleri için uyardık. Özellikle toplu zehirlenme vakalarının yaşanamaması ve önlenmesi bakımından mutfak, yemekhane, atık su giderleri, evsel atıkların düzenli olarak alınması ve yeterli oranda ilaçlama çalışmalarının yapılması konusunda gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi hususunda da uyarılar yapıldı. Denetleme çalışmalarımız düzenli olarak yapılmaya devam edecektir. Amacımız belediye olarak kentimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve konforlu çevre ve yaşam imkanları sunmaktır” dedi.