Yüksekova’da yılsonu sergisi

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde Kaymakam Mahmut Kaşıkçı tarafından açılışı yapılan yılsonu sergisi büyük ilgi gördü. Açılışta bir konuşma yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Yağan, halk eğitim merkezlerinin her yaştaki ilgi, yetenek ve beklentiler doğrultusunda mesleki, teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kurslar düzenlendiğini söyledi. Hayat boyu öğrenmede eğitim merkezi olan halk eğitim merkezlerinin beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle tüm bireylere hizmet vermeyi amaç edindiğini ifade eden Yağan, "Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında hem bünyemizde hem de işbirliği protokolleri kapsamında 76 farklı branşta 592 kurs açılmıştır. Bu kurslara 9 bin 142 kursiyerimiz katılmıştır" dedi.

Kaymakam Kaşıkçı ise, halk eğitim olarak sadece bayanlara değil 7’den 70’e herkse kurs verdiklerini söyledi. Her alanda eğitim verildiğini belirten Kaşıkçı, "Yeter ki insanlarımızdan talep olsun. Bahçedeki domatesin yetiştirilmesinden ticari bir alandaki eğitim faaliyetine, yani her alanda biz eğitim veriyoruz. Erkeklerinden de bu konuda talep bekliyoruz. Kurslarla ilgili iştirak etsinler, biz gerekli eğitimi vermeye hazırız” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra halk oyunlarının gösterimi ile kursiyerlerin belgelerinin verilmesinin ardından Kaymakam Mahmut Kaşıkçı ve beraberindekiler, sergilenen eserlerin bulunduğu stantları dolaşarak ürünler hakkında usta öğreticilerden bilgi aldılar.

Yılsonu sergisine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri katıldı.