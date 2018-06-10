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10 Haziran 2018 16:37

Yüksekova’da yol asfaltlama çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan Yeşildere Caddesi asfaltlandı.

Yüksekova’da yol asfaltlama çalışması

10 Haziran 2018 16:37


Yüksekova’da geçen yıl başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Daha önce altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan Yeşildere Mahallesi’nin yolu, çalışmaların tamamlanması ile beraber bugün asfaltlandı. İhaleyi alan firma tarafından yapılan asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "Bir yıldır altyapı ile uğraşıyorduk. Şükür bunlar yüzde 90’lara geldi. Bütün ana caddelerimiz yaklaşık 120 kilometrelik bir sıcak asfalt ve kaldırım çalışmamız olacak. Bunun ilk startını Yeşildere Caddemizde verdik. Yüksekova’nın caddeleri ömründe ilk defa sıcak asfaltla tanışma şansı buldu. Bütün mahallelerimizde, şehrimizin her köşesinde ana caddelerimizin tamamı bu şekilde güzelce sıcak asfalta kavuşacak. Çarşı merkezinde de elektrik hatları yer altına alınacak ve böylece Yüksekova’nın modern görüntüsü ortaya çıkacak. Yüksekovalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.




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