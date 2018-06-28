Yüksekova’da yöresel ürünler fuarı açıldı

İlçenin İpek Yolu Caddesi’nde bulunan otogarın arkasında açılan fuarda, 20 ilden yaklaşık 150 çeşit ürün sergileniyor. Birçok yöreye ait farklı gıdaların tanıtıldığı fuara yoğun ilgi gösteriliyor. Fuar ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Sevgi Fikircioğlu, Adana’dan geldiğini ifade ederek, yöresel gıda fuarlarında esnaflık yaptığını belirtti. Organik gıdalar getirdiklerini dile getiren Fikircioğlu, fuarda kuruyemiş çeşitleri başta olmak üzere; kayısı, sucuk, kahve, pastırma, tahin, çağ kebabı, şalgam ve pekmez bulunduğunu söyledi. Fikircioğlu, "Bu ürünleri farklı şehirlere götürüyoruz. Yüksekova’ya geldik. İnşallah burada da güzel bir etkinlik oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Şifahen getirdiğimiz içeceklerimiz, Adana şalgam, karadut suyu, birebir kaynattığımız pekmezlerimiz ve Tokat yöresel kahvaltılıklarımız var. Bundan önce Hakkâri’deydik. Çok güzel geçti. Müşterilerimiz de biz de memnun kaldık. Burada da öyle olacağını umuyoruz" dedi.