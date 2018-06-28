Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 17:55

Yüksekova’da yöresel ürünler fuarı açıldı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, Türkiye’nin farklı illerine ait yöresel ürünlerin sergilendiği "Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı.

Yüksekova’da yöresel ürünler fuarı açıldı

28 Haziran 2018 17:55


İlçenin İpek Yolu Caddesi’nde bulunan otogarın arkasında açılan fuarda, 20 ilden yaklaşık 150 çeşit ürün sergileniyor. Birçok yöreye ait farklı gıdaların tanıtıldığı fuara yoğun ilgi gösteriliyor. Fuar ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Sevgi Fikircioğlu, Adana’dan geldiğini ifade ederek, yöresel gıda fuarlarında esnaflık yaptığını belirtti. Organik gıdalar getirdiklerini dile getiren Fikircioğlu, fuarda kuruyemiş çeşitleri başta olmak üzere; kayısı, sucuk, kahve, pastırma, tahin, çağ kebabı, şalgam ve pekmez bulunduğunu söyledi. Fikircioğlu, "Bu ürünleri farklı şehirlere götürüyoruz. Yüksekova’ya geldik. İnşallah burada da güzel bir etkinlik oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Şifahen getirdiğimiz içeceklerimiz, Adana şalgam, karadut suyu, birebir kaynattığımız pekmezlerimiz ve Tokat yöresel kahvaltılıklarımız var. Bundan önce Hakkâri’deydik. Çok güzel geçti. Müşterilerimiz de biz de memnun kaldık. Burada da öyle olacağını umuyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç