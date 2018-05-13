Yüksekova’da ‘Yüksekrakım Maratonu’ yapıldı

Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasından başlayan ‘Yüksekrakım Maratonu’, kaymakamlık önüne kadar olan 8 kilometrelik alanda yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yüksekova Kaymakamlığı tarafından organize edilen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı maraton sırasında güvenlik güçleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Değişik kategorilerde yapılan maratonda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Yarışmanın sonunda açıklamalarda bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, dereceye girenleri tebrik ederek, “Şehitlerimiz için koştular, geleceğinin büyük Türkiye’sinin inşası için koştular. Gelecekte ilk 10 ekonomiye yürüyen Türkiye için koştular. Gençlerimizin hedefleri, aydınlık Türkiye içine koştular” dedi.

Ödül törenine Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum amirleri ve sporcuların aileleri katıldı.