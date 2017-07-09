Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 17:04

Yüksekova’daki terör saldırısı

Hakkari’nin Yüksekova PKK’lılar tarafından polis noktasına düzenlenen silahlı ve roketli saldırı sonrası çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yüksekova’daki terör saldırısı

09 Temmuz 2017 17:04


Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yüksekova ilçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan polis noktasına bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan saldırıda 1 polis memuru hafif yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede; 2 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 10 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet roket başlığı, 8 adet el bombası, 2 adet şemsiye, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 adet dürbün ve 1 adet radyo ele geçirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    32°C
  • Salı
    Açık
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:42
  • Güneş :04:45
  • Öğle :12:21
  • İkindi :16:14
  • Akşam :19:37
  • Yatsı :21:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!