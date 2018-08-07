Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 17:26

Yüksekovalı avukat çifte renkli kır düğünü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde avukat olan Taha Ayhan ile Leyla Keği, Beşatlı köyünde yapılan kır düğünü ile dünya evine girdiler.

Yüksekovalı avukat çifte renkli kır düğünü

07 Ağustos 2018 17:26


Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünde Yüksekovalı avukatlar Taha Ayhan ile Leyla Keği’nin düğününe Hakkari eski milletvekili Esat Canan, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Hakkari ve çevre ilçelerden avukatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan ile Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya yaptı. Düğün 2 gün 2 gece sürerken, düğüne katılan konuklar, İsa Şemzini ve Grup Pir’in seslendirdiği Kürtçe şarkılarla gece geç saatlere kadar halay çekti. Damadın ağabeyi hakim Zeki Ayhan, düğüne katılan tüm konuklara teşekkür ederken çifte de mutluluklar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç