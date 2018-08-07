Yüksekovalı avukat çifte renkli kır düğünü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünde Yüksekovalı avukatlar Taha Ayhan ile Leyla Keği’nin düğününe Hakkari eski milletvekili Esat Canan, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Hakkari ve çevre ilçelerden avukatlar ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan ile Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya yaptı. Düğün 2 gün 2 gece sürerken, düğüne katılan konuklar, İsa Şemzini ve Grup Pir’in seslendirdiği Kürtçe şarkılarla gece geç saatlere kadar halay çekti. Damadın ağabeyi hakim Zeki Ayhan, düğüne katılan tüm konuklara teşekkür ederken çifte de mutluluklar diledi.