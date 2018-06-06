Yüksekovalı çiftçilerin elektrikli araç kullanımı arttı

Son zamanlarda artan benzin ve mazot fiyatları özellikle çiftçilerin yakındığı sorunların başında geliyor. Hayvancılığın durma noktasında geldiği Yüksekova’da ise çiftçiler artan mazot fiyatlarına yönelik farklı bir yöntem buldu. Yüksekovalı çiftçiler, elektrikle çalışan araçlarla başta köy işlerini hallederken, günlük hayatlarındaki ihtiyaçlarını da görüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan çiftçi Mahsum Geylani, mazot fiyatının 6 liraya çıkmasından dolayı bu tür araçları kullanmaya başladıklarını söyledi. Köydeki işler için oldukça hesaplı ve kullanışlı olduğunu söyleyen Geylani, “Ot biçmeye giderken ve su almak için kullanıyoruz. Mazot fiyatının artmasıyla bunlarla işimizi görüyoruz. Artık Yüksekova ve Şemdinli’de bu tür araçlar kullanılmaya başlandı. Köydeki işlerimizi bu araçla görmek zorundayız. Köyde ne işimiz varsa bu araçla göreceğiz. Özellikle hayvanlarımızın yanında gidince çobanlarımızın ihtiyaçlarını bu araçla tesis edeceğiz” dedi.

Evden çarşıya gelirken de bu aracı kullandığını söyleyen Geylani, “Şarjı tam dolu olduğunda 80 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor. 60 kilometre hızla gidiyor. Mazot ve benzin fiyatlarının pahalı olmasına göre oldukça avantajlıdır. Sınır ticaretinin bitmesi, mazotla beraber her şeyin fiyatının artması nedeniyle çiftçiler olarak büyük sıkıntılar çekiyoruz” diye konuştu.