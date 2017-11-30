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30 Kasım 2017 14:45

Yüksekovalı öğrenciler İstanbul’a gitti

İçişleri Bakanlığınca yürütülen “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde 200 öğrenci 3 günlük gezi için İstanbul’a uğurlandı.

Yüksekovalı öğrenciler İstanbul’a gitti

30 Kasım 2017 14:45


Sabah saatlerinde Yüksekova Kaymakamlığı önünde toplanan 200 öğrenci ve idareciler, burada Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ile bir araya geldi. Kaşıkçı, “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında İstanbul ili için kendilerine 575 kontenjan verildiğini belirterek, “Yüksekova olarak verilen kontenjanları maksimum şekliyle kullanarak çocuklarımızı farklı memleketlere, farklı şehirlere, oradaki insanların misafirliğine göndermek istiyoruz. Biz Anadolu’yuz projesinin ilk grubunu olarak geçen hafta yaklaşık 90 kişiyi gönderdik. Bu haftaki grubumuzda 200 kişiyi gönderiyoruz” dedi


“Biz Anadolu’yuz” projesinin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını belirten Kaymakam Mahmut Kaşıkçı; Ankara, Muğla ve Antalya gibi illere de bu projeyle öğrencileri göndereceklerini söyledi. Kaşıkçı, “Anadolu’nun farklı kentleriyle tanıştırmak istiyoruz. Bilgi birikimleri ve görgülerinin artırılmasını istiyoruz. Bu projede emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, İçişleri Bakanımıza, milli eğitim teşkilatımıza ve bizim öğrencilerimize ev sahipliği yapan hem milli eğitim teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Öğrenciler ilk defa İstanbul’a gidecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.




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