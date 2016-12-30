Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 13:56

Yüksekovalı öğrenciler ödüllendirildi

Yüksekovalı öğrenciler ödüllendirildi

30 Aralık 2016 13:56

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde değişik alanlarda dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurtoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortay, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova’da birçok kişinin milli takım sporcusu düzeyinde olduğunu belirterek, “Sporcularımız memleketimizi ve ülkemizi temsil etmişler. El ele verip ay yıldızlı bayrağı temsil etmiş böyle bir başarıyı duyunca ister istemez onlara ilgisiz kalmak benim idarecilik anlayışımda yeri ve ihtimali yoktur. Onlar madem bu kadar başarı göstermişler, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmışlar, yurt dışında ülkemizi temsil etmişler, biz de onlarla hem tanışmak hem de küçükte olsa onlara bir hediyemiz olsun istedik. Amacımız bu sporculara bir desteğimiz olsun. Birçok sporcumuz milli takım düzeyinde, onlar geleceğin sporcularıdır. Milli takımda birçok evladımız olacak. Onun için sizler seçilmiş özel şahıslar ve kişilersiniz. O kürsüye çıkıp ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak herkese nasip olmaz. Yaptığınız iş ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın iyisini yapın, güzellik yapın, pes etmeyin, yılmayın, yorulmayın, azimli olun, ‘ben bunu başaracağım’ deyin” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından kayak branşından derece alan Tajdin Ören, Devran Ören, Melike Kartal ve Ömer Atalay’a Kaymakam Kaşıkçı tarafından hediyeleri verildi.
Voleybol, futbol, güreş, masa tenisi, kros, atletizm, satranç ve badminton branşında dereceye giren öğrencilere ise Cumhuriyet Başsavcısı Türkmen ve İlçe Jandarma Komutanı Kurtoğlu tarafından hediyeleri verildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
-3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    -3°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -5°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç