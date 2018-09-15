Yüksekovalı şeker hastası yardım bekliyor

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde şeker hastalığından dolayı çalışamadığını belirten Yusuf Aykat, bir an önce tedavi olması gerektiğini söyledi.

Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle'de ikamet eden ve uzun zamandır şeker hastası olan Yusuf Aykat, hastalığın ellerinde ve bacağında yaralara neden olduğunu, herhangi bir işte çalışamadığını ifade ederek yardım istedi. Aykat, “Ben bu çocuklar için yaşamak istiyorum. Şeker benim ayağıma vurmuş. Hem sağlık hem de maddi durumum hiç iyi değil. Eşim de benim gibi sakattır. Doktorlar tedavi için Ankara'ya gelmemi istiyorlar. Ancak durumum iyi olmadığı için gidemiyorum. Hem gözlerim hem de böbreklerim oldukça rahatsız ediyor beni. Hipertansiyon da var bende. Bu şeker hastalığı bende çok kötü sonuçlara yol açtı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Doktorlar beni tedavi edeceklerini, iyileşmemem durumunda ise ayağımı kesebileceklerini söylediler. Ben daha önce Yüksekova Kaymakamlığa bağlı Köylere Hizmet Götürme biriminde çalışıyordum. Şu an ise emekliyim. Durumum zayıf olduğu için bir şeyler yapamıyorum. Evim vardı, fakat sobalı olduğu için orada kalamazdık. Biz de kiralık bir eve taşındık. Ağabeylerime teşekkür ederim, onlar da bana yardımcı oluyorlar ama onların da maddi durumu iyi olmadığı için yapacakları sınırlıdır” dedi.

Tedavi olabilmesi için Ankara'ya gitmesi gerektiğini ifade eden Aykat, “Doktorlar bana tedavi sürecinin 6 ay kadar sürebileceğini söylüyorlar. Hatta her hafta Ankara'da bulunmam gerekiyormuş. Bana ayda bir defa gel deseler bile ben nasıl gideyim? Ne ile gideyim? Hangi parayla gideyim? Eşim ve çocuklarımdan başka hiçbir şeyim yoktur” diye konuştu.

Devlet yetkilileri ve hayırsever iş adamlarından yardım isteyen Aykat, “Kim bize destek verirse Allah-u Teâlâ ondan razı olsun. Biz her zaman duacıyız. Biz devletin bize bir yardım etmesini istiyoruz. Vatandaşlardan, eş ve dostlardan destek istiyoruz. Kim bize yardım elini uzatıyorsa hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Nesime Aykat ise eşinin hasta olmasından ayağa bile kalkamadığını ve çalışamadığını ifade ederek, maddi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.