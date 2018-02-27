Yüksekovalı üreticiye Amerika’dan müşteri çıktı

Yüksekova’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde ikamet eden Ercan Cankurtaran, 11 yıl önce ilçede iş bulamadığı için göç ettiği Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki bir tekstil atölyesinde kısa sürede işi öğrenip kalfa oldu. Ardından Sivas’tan göç edip Uzunköprü ilçesine yerleşen bir ailenin kızıyla tanışıp evlenen ve bir süre eşi ile birlikte bu atölyede çalışan Cankurtaran, atölye kurmak için de Uzunköprü Kaymakamlığına giderek yardım istedi. Kaymakamlıktan bir makine desteği alan Cankurtaran, atölyesini ise dönemin Kaymakamı Mehmet Aydın’ın tavsiyesi üzerine Uzunköprü ilçesine değil de Yüksekova’ya bağlı Köprücük köyüne kurdu.

Eşi Zeliha Cankurtaran ile birlikte yaklaşık 7 yıl önce Yüksekova’ya dönen Cankurtaran, tek katlı toprak damlı eski bir ev kiralayarak atölyeye çevirdi. Kısa sürede işlerini büyüten Cankurtaran çifti, tek olan makine sayısını 20’ye, çalışan sayısını ise 17’ye çıkardı. Cankurtaran çiftinin bu çabasını duyan Amerika’daki bir firma da aile ile iletişime geçerek, otantik kıyafet üretmelerini istedi.

Otantik kıyafetlerin sayısı ve miktarı konusunda henüz kendilerine bir bilgi verilmediğini belirten Ercan Cankurtaran, "Bizim burada yaptığımız işler beğenildi. Bizim için büyük bir imkan olacak bu iş. 10-20 işçi alırız, Amerika’dan gelen talep hem bizim için hem de çalışmak isteyenler için bir umut oldu. İnsanlar gelsinler, yaptığımız çalışmaları görsünler istiyoruz" dedi.