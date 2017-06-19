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19 Haziran 2017 09:41

Yüksekovalı Yağmur’un hayali gerçek oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Yağmur’un İstanbul’u görme hayalini gerçekleştiriyor.

Yüksekovalı Yağmur’un hayali gerçek oluyor

19 Haziran 2017 09:41


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Aydın Güder’in İstanbul’u görmek isteyen kızı için ışıklı ve martı sesli Boğaz Köprüsü maketini yapması; aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığının da bulunduğu birçok kurum ve kuruluşu harekete geçirdi. Haberin ardından birçok kurumdan arandığını belirten baba Aydın Güder, "Sağ olsunlar kızımın hayalini gerçekleştirmek isteyen birçok kurum bizzat benimle iletişime geçti. Hepsinden Allah razı olsun. Telefonum hiç susmadı" dedi.


Kızının hayalinin gerçekleşecek olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Güder, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın daveti üzerine bugün İstanbul’a hareket edeceklerini söyledi.




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