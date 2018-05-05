Yüksekova’nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Çanakkale, Yüksekova ve Kahramanmaraş’ta geri çekilmek zorunda kalan emperyalist güçler ve cephede kaybedenlerin bugün birer maşa bulduklarını belirterek, "Maşa vasıtasıyla artık savaş yürütüyorlar. 100 yıl önceki hesap bitmedi. Çanakkale, Yüksekova ve Sakarya’da göremedikleri hesap bitmedi. Sadece hesaplarının şekli değişti" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından şiir dinletisi, sinevizyon, tiyatro ve folklor gösterisi sunuldu. Programa 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Etkinlikler kapsamında Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesince, Kaymakamlık, Belediye ile İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet turu etkinliğinin açılışında bir konuşma yapan Kaymakam Kaşıkçı, "İlçedeki insanlarımıza farklı şeyler yaşatalım, farklı bir göz zevki yaratalım istedik. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Reşit Güldal ile milli sporcuların da aralarında bulunduğu 150 bisikletli, Şemsettin Onay Lisesi önünde bir araya gelerek, İpek Yolu Caddesi, çarşı merkezi ve Şemdinli yolunda yaklaşık 15 kilometre boyunca pedal çevirdi.