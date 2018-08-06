Yüksekova’ya gelen Fransalı geline görkemli düğün

Gelinin ailesi yöresel kıyafetler giyerek halay çekti.

Yüksekovalı Mehmet Ataş, İstanbul’da üniversite eğitimini tamamladığı sırada arkadaşları aracılığıyla Fransa’dan İstanbul’a tatil için gelen Angeligue Posseme ile tanıştı. Daha sonra birkaç defa İstanbul’a tatil için gelen Angeligue, Mehmet Ataş ile ilişkilerini sıklaştırdı. İstanbul’da eğitimini tamamlayan Mehmet Ataş da Fransa’ya giderek Angeligue’nin ailesiyle tanıştı. Burada okumaya karar veren Ataş, Bretayne bölgesindeki Rennes Üniversitesinde tıp okumaya başladı. Ailesinin isteği üzerine evlenmeye karar veren çift, memleketi Yüksekova’ya gelerek hayatlarını birleştirdi. Yüksekova’daki evlerinde yapılan düğün 2 gün 2 gece sürerken, düğüne katılan Fransalı gelinin ailesi ve arkadaşları, giydikleri yöresel kıyafetlerle düğüne ayrı bir renk kattı.

Türkiye ve Yüksekova’yı çok beğendiklerini belirten Fransalı gelin ve ailesi, Yüksekovalı insanların çok misafirperver olduğunu ve kendileriyle çok yakından ilgilendiklerini belirtti. Mutluluğu gözlerinden okunan damat Ataş, gazetecilere yaşanan özel hikayesini anlattı. İstanbul’da başlayan, Fransa ile gelişen ve Yüksekova ile mutlu bir sonu olan hikayesini aktaran Ataş, Angeligue ile özel bir üniversitenin iletişim fakültesinde okurken ortak bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını söyledi. Angelique’nin İstanbul’a tatil için geldiğini ve o sırada da arkadaşlıklarının başladığını ifade eden Ataş, "Orada birbirimizi gördük. Daha sonra kendisi birkaç kez Türkiye’ye gelerek bizi ziyaret etti. Sonra ben gittim onları ziyarete. Yaklaşık 3 yıl böyle bir arkadaşlığımız oldu. Daha sonra bu süreci mutlu sonla taçlandırdık. Okul için Fransa’ya yerleştim. Düğünü Fransa’da yapacaktım ama gelinin ailesinin bizim kültürümüzü tanımasını istedim. Onlar da bizim toplumu tanıyorlar” dedi.

Gelin ile beraber gelen ailesi ve arkadaşlarına bölgenin adetlerini ve yöresel kıyafetlerini tanıttığını belirten Ataş, "Onlar da mutlular, çok şaşırdılar. Halay onlara yabancı değil. Halayları bizimkine benzer. Eşimin akrabaları Fransa’nın Breton bölgesinde yaşıyor. Kültürleri bizim kültürümüze çok benziyor. Aile bağları, yemek ve müzik kültürü çok benziyor. O yüzden adapte olmaları zor olmadı” ifadelerini kullandı.

Ataş, eğitiminin Fransa’da devam etmesinden dolayı düğünden sonra Fransa’da yaşayacaklarını söyledi.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten gelin Angelique Posseme ise farklı dil, din ve kültürlere sahip olmalarına rağmen değerlerinin ortak olduğunu söyleyerek, sevginin her şeyden güçlü olduğunu ifade etti.