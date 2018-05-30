YÜTSO’dan 800 aileye gıda yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) tarafından Yüksekova’da yaşayan dar gelirli 800 aileye Ramazan ayı sebebiyle gıda yardımı yapıldı.

Her Ramazan ayında yapılan yardımın gıda paketleri, YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri tarafından mahalle muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Yapılan yardıma ilişkin gazetecilere açıklama yapan YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar, mahalle muhtarlarının desteğiyle maddi durumu kötü olan aileleri tespit ettiklerini söyledi.

Pınar, açıklamasında yardımın TOBB işbirliğiyle yaptıklarını belirterek, yardımların ailelere verildiğini belirtti.