Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 18:56

YÜTSO’dan 800 aileye gıda yardımı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) tarafından Ramazan ayı kapsamında 800 aileye gıda yardımı yapıldı.

YÜTSO’dan 800 aileye gıda yardımı

30 Mayıs 2018 18:56


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) tarafından Yüksekova’da yaşayan dar gelirli 800 aileye Ramazan ayı sebebiyle gıda yardımı yapıldı.


Her Ramazan ayında yapılan yardımın gıda paketleri, YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri tarafından mahalle muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.


Yapılan yardıma ilişkin gazetecilere açıklama yapan YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar, mahalle muhtarlarının desteğiyle maddi durumu kötü olan aileleri tespit ettiklerini söyledi.


Pınar, açıklamasında yardımın TOBB işbirliğiyle yaptıklarını belirterek, yardımların ailelere verildiğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç