YÜTSO'dan 800 öğrenciye ayakkabı yardımı

Yüksekova'daki maddi durumu kötü olan öğrencilere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) tarafından kışlık ayakkabı verildi. Yardım kapsamında hazırlanan 800 adet kışlık ayakkabı, YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seracettin Keği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve Şube Müdürü Cumali Kaya'ya teslim edildi.

Yapılan yardım ile ilgili gazetecilere açıklama yapan YÜTSO Başkanı Abdurrahman Pınar, ayakkabıların adil dağıtılması açısından paketlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri aracılığıyla dağıttıklarını söyledi.