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Zabıta ekipleri "Haksız kazanç" denetimi yaptı

Hakkari Belediye Başkanlığı ekipleri, kentin değişik noktalarında “Haksız Kazanç” denetimi yaptı.


Hakkari Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, market, büfe ve birçok iş yerlerinde döviz kurlarındaki hareketlilik bahane edilerek mal ve hizmetlerin fiyatlarında haksız artış yapılmasına karşı denetlemelerde bulundu. Zabıta Müdürü Naif Yaşar ile birlikte esnafları tek tek dolaşan zabıta ekipleri, ürünlerin üzerindeki etiketleri yakından incelediler. Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren zabıta ekipleri haksız kazanca kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade ettiler.

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