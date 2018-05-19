Zap suyunda rafting coşkusu başlıyor

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, doğa severleri Zap suyunda rafting coşkusuna kavuşturuyor.

Zap Suyunda rafting parkurlarını belirme çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan dernek yetkilileri, bundan sonra Hakkâri’de rafting sporunun yaygınlaşması için çalışmalar yürüteceklerini belirttiler. Planladıkları rafting etkinlikleri ile önümüzde ki günlerde rafting sporunu yapmak isteyen doğa severleri Zap Suyunda rafting yapmaya davet ettiklerini söyleyen yetkililer, Hakkari’nin sahip olduğu bakir doğası ile başta rafting olmak üzere Türkiye’nin doğa sporları merkezi olmaya aday bir durumda olduğunu belirttiler.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği yönetim kurulu üyesi ve rafting antrenörü öğretim görevlisi Emin Yıldırım; “Zap Suyu sahip olduğu birbirinden farklı zorluk seviyesindeki parkurları ile sporcuların rafting tutkunlarının vazgeçilmez adresi. 2012 yılından beri Zap Suyunda rafting sporu ile ilgili çalışmalar yürütmekteyiz. Zap Suyu 189 kilometrelik uzunluğu ve bakir doğasına sahip vadisi ile Türkiye’deki sayılı parkurlarından birisidir. Doğa severleri ve sporcuları Zap Suyunda rafting coşkusunu tatmaya davet ediyoruz" dedi.