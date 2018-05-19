Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 16:02

Zap suyunda rafting coşkusu başlıyor

Türkiye’nin en yüksek debilerinden birine sahip olan Zap Suyunda rafting coşkusu başlıyor.

Zap suyunda rafting coşkusu başlıyor

19 Mayıs 2018 16:02

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, doğa severleri Zap suyunda rafting coşkusuna kavuşturuyor.


Zap Suyunda rafting parkurlarını belirme çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan dernek yetkilileri, bundan sonra Hakkâri’de rafting sporunun yaygınlaşması için çalışmalar yürüteceklerini belirttiler. Planladıkları rafting etkinlikleri ile önümüzde ki günlerde rafting sporunu yapmak isteyen doğa severleri Zap Suyunda rafting yapmaya davet ettiklerini söyleyen yetkililer, Hakkari’nin sahip olduğu bakir doğası ile başta rafting olmak üzere Türkiye’nin doğa sporları merkezi olmaya aday bir durumda olduğunu belirttiler.


Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği yönetim kurulu üyesi ve rafting antrenörü öğretim görevlisi Emin Yıldırım; “Zap Suyu sahip olduğu birbirinden farklı zorluk seviyesindeki parkurları ile sporcuların rafting tutkunlarının vazgeçilmez adresi. 2012 yılından beri Zap Suyunda rafting sporu ile ilgili çalışmalar yürütmekteyiz. Zap Suyu 189 kilometrelik uzunluğu ve bakir doğasına sahip vadisi ile Türkiye’deki sayılı parkurlarından birisidir. Doğa severleri ve sporcuları Zap Suyunda rafting coşkusunu tatmaya davet ediyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç