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01 Temmuz 2017 10:33

Zap Suyunda rafting heyecanı

Hakkari Reşko Doğa Sporları Kültür Derneği üyelerinde oluşan 16 kişilik dağcı grubu, Zap Suyunda rafting yaptı.

Zap Suyunda rafting heyecanı

01 Temmuz 2017 10:33


Hakkari’yi tanıtmak amacıyla başlatılan sosyal ve kültürel faaliyetler devam ediyor. Hakkari Reşko Doğa Sporları Kültür Derneği üyelerinde oluşan 16 kişilik dağcı grubu, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Zap Suyunda rafting yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Hakkari’nin doğa ve kültür zenginliklerini tanıtmak amacıyla faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. Ertunç, “Hakkari bölgesindeki doğal güzellikler Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Bu güzellikleri tanıtmak amacıyla elimizde geleni yapıyoruz. Dağ tırmanışının yanı sıra bu defa 16 kişilik dağcı grubu Zap Suyunda rafting yaptık. 6 dağcı arkadaşımız ilk defa bu faaliyete katılmış oldu. Heyecan, eğlence, macera, aksiyon ve adrenalini bir arada yaşadı. Raftingin yanı sıra dağ tırmanışlarımız ise devam edecek” dedi.




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