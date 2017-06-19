Zap suyundaki kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi

Alınan bilgilere göre, dün öğle saatlerinde ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Çakmak köyü mevkiinde Aydın Önal yönetimindeki araç kontrolden çıkarak Zap suyuna yuvarlanmıştı. Kazada Nesibe Önal, Fazile Kurt, Sevim Önal, Samet Önal, Aydın Önal ve Banu Önal yaralanırken; Elif, Cemre (4) ve Miraç (7) ise suya kapılarak kaybolmuştu.

Kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 41 yaşındaki Banu Önal ile akıntıya kapılarak kaybolan Elif Önal ve 4 yaşındaki Cemre Önal’ın cansız bedenleri sudan çıkartıldı.

Hakkari Devlet Hastanesi morguna alınan Banu ve Elif Önal’ın cenazesi binlerce kişinin katılımı ile Dağgöl Mahallesi Kalealtı aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

4 yaşındaki Cemre Önal’ın ise yapılacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Halen kayıp olan 7 yaşındaki Miraç Önal’ın bulunması için de çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.