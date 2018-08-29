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29 Ağustos 2018 18:38

Ziraat Türkiye 1. tur

Ziraat Türkiye Kupası 1.

Ziraat Türkiye 1. tur

29 Ağustos 2018 18:38

turada Yüksekova Belediyespor evinde karşılaştığı Muş Menderes Spor’u 2-0 yenerek 2. tura çıktı.



Yüksekova Belediyespor ile Muş Menderes Spor arasında oynanan tur maçı 15.00’da Yüksekova Şehir Stadında başladı. Maçın ilk yarısında Yüksekova Belediyespor, Ali Kurt’un 41. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Yüksekova Belediyespor 67. dakikada Cihan Akdoğan’ın attığı gol ile maçın skorunu belirledi. Kıyasıya geçen maçta, futbolcular ve taraftarlar güzel ve heyecanlı anlar yaşadı. Yüksekova Belediyespor Koordinatörü Mithat Özcaner, maçtan sonra yaptığı açıklamada, maça gelen tüm taraftarlara teşekkür etti. Özcaner, galibiyetin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk maçını yaşadık. Galibiyetle bitirdik maçı. Önümüzdeki maçı da kazanmak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Bize destek veren başta tüm Yüksekovalılara, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı’ya, iş adamı Teoman Zeydan’a ve kulüp başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Maçı Yüksekova Belediyespor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, iş adamı Teoman Zeydan ve çok sayıda taraftar izledi.




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