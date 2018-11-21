10 bin Suriyeli yetime nakdi yardım

Suriye'de devam eden iç savaşta yetim kalan 10 bin yetim çocuğa İHH İnsani Yardım Vakfınca sosyal nakdi yardım yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Suriye içerisinde zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren 10 bin yetim çocuğa nakdi yardım ulaştırdıklarını belirterek, yetimlerin eğitim, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki yetimlere dağıtım yapıldığını anlatan Erdoğan, "Suriye içerisinde İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında bulunan 10 bin yetimimize sosyal nakdi yardım dağıttık. Bu yardımlar çocukların birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile olacak. Dağıtımları her ay düzenli olarak yapıyoruz. Suriye'deki savaşın yıkımından en çok yetimler etkilendi. Bizde onların yaralarını sarmak için çaba gösteriyoruz. Bu sosyal nakdi yardım çalışması, vakfımız tarafından yürütülen yetim hamiliği sistemi kapsamında gerçekleştiriliyor. Her ay yetimlerimize bu yardımların ulaşmasına vesile olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.