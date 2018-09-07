10 günlük bebeğiyle savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındı

Edinilen bilgiye göre, Rusya’nın geçtiğimiz gün yapmış olduğu bombalı saldırının ardından, İdlib’de yaşayan yerli halk, savaşın ortasında kalmamak için evlerini ve iş yerlerini terk etti. Otobüslere binen Suriye vatandaşları, Suriye ile Türkiye’yi ikiye ayıran Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan girerek Türkiye’ye sığındı. Suriyeliler, Reyhanlı’da taksilere binerek akrabalarının yanına gitti. Öte yandan, 10 günlük bebeği ile savaştan kaçan bir kadın, İdlib’in karışık olduğunu ve çocuklarının can güvenliği için Türkiye’ye sığındıklarını ifade etti.