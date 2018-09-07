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07 Eylül 2018 13:02

10 günlük bebeğiyle savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındı

İdlib’de meydana gelen bombalı saldırıların ardından yerli halk, evlerini ve iş yerlerini terk ederek sınır kapısından Türkiye’ye giriş yaptı.

10 günlük bebeğiyle savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındı

07 Eylül 2018 13:02


Edinilen bilgiye göre, Rusya’nın geçtiğimiz gün yapmış olduğu bombalı saldırının ardından, İdlib’de yaşayan yerli halk, savaşın ortasında kalmamak için evlerini ve iş yerlerini terk etti. Otobüslere binen Suriye vatandaşları, Suriye ile Türkiye’yi ikiye ayıran Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan girerek Türkiye’ye sığındı. Suriyeliler, Reyhanlı’da taksilere binerek akrabalarının yanına gitti. Öte yandan, 10 günlük bebeği ile savaştan kaçan bir kadın, İdlib’in karışık olduğunu ve çocuklarının can güvenliği için Türkiye’ye sığındıklarını ifade etti.




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