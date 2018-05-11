11 Mayıs Reyhanlı saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

yılında düzenlenen törenle anıldı.

Reyhanlı’da 52 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü araçlarla yapılan saldırıların 5’inci yıldönümü nedeniyle şehit yakınları belediye binası önünde toplandı. İlk patlama yerinde başlayan törende şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri daha sonra toplu halde ikinci patlama yeri olan PTT yakınına hareket etti. Ellerinde şehitlerin fotoğrafları ve pankartlarla ’şehitler ölmez’ sloganı atan vatandaşlar, 11 Mayıs Şehitler Anıtı önüne geldi. Burada saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Patlamada şehit olanların isimlerinin okunmasından sonra 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, kurdukları dernek ile tüm şehit ailelerini bir araya getirdiklerini belirterek, "Her konuda sorunlarını çözmeye çalıştık, başarılı da olduk. Bu konuda devletin desteğini de gördük. Ancak biz her zaman söylediğimiz gibi terör mağduru değiliz, şehit ailesiyiz. İnşallah bizi de şehitliğe kabul ederler" dedi.

Reyhanlı saldırısındaki şehitleri unutmadıklarını söyleyen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter ise, “Bugün bir annenin evladından koparıldığı, babanın ocağının söndüğü, ailesinin dağıtıldığı, kardeşin kardeşini bir daha hiç göremeyeceği son bakışın yıl dönümü. Bugün huzur ve refah içerisinde yaşayan medeniyetler beşiği Reyhanlı’nın dağıtılmak istenmesinin, ülkemizin yıpratılma düşüncesinin yıl dönümüdür. Bu milletin, ortamın hiçbir zaman dağıtılmayacağı, bu gök kubbenin altında bu birliğin bu varlığın dokunulmazlık kanıtının yıl dönümüdür. Kenetlenerek çıktığımız bu sınavın bir daha tekrarlanmamasını Allah’tan diliyor ve şehitlerimize rahmet diliyorum” diye konuştu.

Kilis ve Şanlıurfa’dan gelen şehit ve gazi dernek temsilcilerinin şiirler okudukları törende konuşan Kaymakam Fatih Çobanoğlu ise konuşmanın çok zor olduğunu, kelimelerin boğazında düğümlendiğini belirterek şunları söyledi:

“11 Mayıs’ta Reyhanlı çok büyük hadise yaşadı. Bunu unutmak mümkün değil. Adeta yüreğimizi parçaladı. Suriye krizi başladığından bu yana Reyhanlı bu yükü en fazla sırtında taşıyan yerleşim yerlerinden biri oldu. Kilis de büyük acı yaşadı. Bu iki serhat şehri bütün Suriye krizi başladığından bu yana yükün altına girdi. Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptı, misafirperverliğini gösterdi. Ama maalesef en çok sıkıntıyı da bu iki şehrimiz yaşadı. Reyhanlı patlamasında şehitler verdik. En son Zeytin Dalı Harekatı’nda Reyhanlı’ya 40’ı ilçe merkezi olmak üzere toplam 55 roket isabet etti. Biri Suriyeli olmak üzere 4 kardeşimiz şehit oldu. 80 kardeşimiz de yaralandı. Biz devlet olarak yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz ama yaraları sarmak yetmiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şehit ailelerinin göstermiş olduğu metanet, dirayete ve bizlere destek oldukları için şükranlarımızı sunuyorum. Hem 11 Mayıs ve hem de Zeytin Dalı Harekatı sırasında kenetlendik, bir olduk. Devlet, millet, ordu adeta tek yumruk haline geldik. Bu terör saldırılarını yapanlara en güzel cevabı hep birlikte verdik. Bizim birliğimizi, huzurumuzu bozamazlar, amaçlarına ulaşamadılar. Provokasyona gelmeyen, cesareti ve metaneti ile devletin yanında yer alan Reyhanlı tüm Türkiye’ye örnek oldu. Reyhanlı halkına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen herkes Reyhanlı halkına destek oldu. Göstermiş olduğunuz bu birlik ve beraberliğin ilelebet devam etmesini diliyorum. Bundan sonra böyle acılar yaşanmaması için devlet olarak elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum. 11 Mayıs ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit ailelerimize tekrar başsağlığı diliyor, yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyorum.”

Törenler, Kur’an tilavetinin ardından Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akçay’ın okuduğu dua ile sona erdi.

Şehitler anıtındaki anma töreninin ardından Mustafa Şevki Paşa Camisi’nde mevlid-i şerif okundu.