12. kattan düşen minik Elif hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 12. kattan düşen 2 yaşında çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay, İskenderun Adliye lojmanlarında meydana geldi. İskenderun Adliyesi'nde görevli kadın savcının 2016 doğumlu olan ikiz bebeklerinden Elif Defne Çevik, henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin 12. katından düştü. Düştüğü bölgedeki ağaçlar Elif bebeğin düşme hızını yavaşlattı. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan minik Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.