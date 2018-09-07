13 yaşındaki çocuk yüzerken kalp krizi geçirdi

Alınan bilgiye göre, merkez Antakya ilçesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yüzme Havuzu Spor Kompleksi’nde olimpik kapalı yüzme havuzunda kursa katılan Ömer Aziz Horoz, havuzda yüzerken kalp krizi geçirdi. Kendini kötü hisseden 2005 doğumlu Ömer Aziz Horoz kendi imkanları ile havuzdan çıkmayı başardı. Çevredekilerin fark etmesi sonrasında hemen 112 Acil ekiplerine haber verildi. Ekiplerin olay yerinde müdahale ettiği küçük çocuk Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Aziz Horoz kurtarılamadı.

Ömer Aziz Horoz’un cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi morgundan alındıktan sonra Altınözü ilçesine götürülerek toprağa verildi.