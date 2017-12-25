14 yaşındaki Nerdane 14 gündür kayıp

Baba Yaşar Bor, kızı Nerdane’nin 12 Aralık Salı günü sabah kardeşini okula götürmek için evden çıktığını ancak bir daha eve dönmediğini söyledi.

Nerdane’nin gidebileceği yerleri araştırdıklarını, izine ulaşamayınca polise başvurduklarını anlatan Bor, "Bütün arkadaşlarını ve gidebileceği yerleri tek tek aradık ama bir sonuca ulaşamadık. Kendi imkanlarımızla kızımı bulmaya çalışıyoruz. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Psikolojim bozuldu. Kızımı görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin en yakın polis merkezine bildirmelerini rica ediyorum" dedi.