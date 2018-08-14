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14 Ağustos 2018 13:56

15 Temmuz gazisi, ABD yaptırımına karşı evini ve arabasını devlete bağışlamak için hazır

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi Kadir Bolattürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD’nin açtığı ekonomik savaşla mücadeleye destek olmak için evini ve arabasını devlete bağışlamaya hazır olduğunu bildiren mektup gönderdi.

15 Temmuz gazisi, ABD yaptırımına karşı evini ve arabasını devlete bağışlamak için hazır

14 Ağustos 2018 13:56


15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında darbecilere karşı direnirken yaralanan Kadir Bolattürk, gazi olduktan sonra memleketi İskenderun’a dönmüş ve ilçe nüfus müdürlüğünde çalışmaya başlamıştı. ABD’nin Türkiye’ye karşı yürüttüğü ekonomik savaş karşısında bir şeyler yapmak isteyen Kadir Bolattürk, CİMER aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazdı. Mektubunda "Sayın Cumhurbaşkanım devletimizin bize sağladığı 102 bin TL kredi ile aldığım evimi ve arabamı devletimizin bekası ve selameti için bağışlamaya hazırım ellerinizden öperim" yazan Kadir Bolattürk, parasız yaşanır ama devletsiz yaşanmaz diyerek ABD’nin ekonomik yaptırımlarına asla boyun eğmeyeceklerini söyledi.


Bolattürk, hain dış güçlerin Türkiye’yi yıkma çabalarına karşılık elimden ne gelir diye düşünüp bu mektubu yazdığını kaydederek, “Evim ve arabamı devletime bağışlama kararı aldım, eğer devletime katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana. Türk lirasından başka paraya tamah etmiyoruz bozduracak dolarımız yok ancak maddi değeri olan evimi ve arabamı bağışlamak istiyorum. 15 Temmuz’da darbe girişimi ile yapamadıklarını ekonomik savaşla yapmaya çalışıyorlar. Ancak bizim gibi duyarlı insanlar olduğu sürece bunu başaramayacaklar" şeklinde konuştu.


Bolattürk, “Parasız yaşayabiliriz ama vatansız yaşayamayız canımızla malımızla kanımızın son damlasına kadar devletimizin yanındayız" dedi.




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