Gurur acıyı bastırıyor. 15 Temmuz ikinci yılı, devletimiz inşallah böyle darbeler yaşamaz” dedi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından ‘15 Temmuz Kadın Kahramanlar’ başlıklı konferans gerçekleştirildi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen konferansta 15 Temmuz’un kadın şehitleri ve gazileri anıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan konferansta konuşan AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, 2 yıl önce 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin bütünüyle gazi olduğunu söyledi.

2 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimini hatırlamanın ve hatırlatmanın önemli olduğuna vurgu yapan İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, "Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, parti genel başkanlarının dirayeti ve katkılarıyla, medyadaki bütün herkesin katkıları ve destekleriyle, askeriyenin içerisindeki sağlam askerimiz, polislerimizle, halkımızla ama aslında cenabı Allah’ın yardımıyla bu hain darbe girişimi püskürtülmüştür" diye konuştu.

Konferansa katılan 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Komiseri Gülşah Güler’in, annesi Emine Güler ve kardeşleri de 15 Temmuz kadın şehitlerinin sinevizyon gösterimi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Gülşah’sız iki yıl geçirdiğini belirten şehit annesi Emine Güler, “Benim için her gün 15 Temmuz, Gülşah’ımı çok özledim. Gurur acıyı bastırıyor. 15 Temmuz ikinci yılı, devletimiz inşallah böyle darbeler yaşamaz” dedi.

Her yıl aynı gururu, aynı onuru ve aynı acıyı yaşadıklarını ifade eden şehit babası Hüseyin Güler ise, “Her 15 Temmuz geldiğinde hem gururu, hem acıyı aynı anda yaşıyoruz. Biz ölsek de aynı şekilde devam edecek. Ama önemli olan vatanımızın, milletimizin devletimizin baki olmasıdır. Bir tane Gülşah gitmiştir, bin tane Gülşah doğmuştur. Şükür Allah’a gururluyuz, huzurluyuz biz. Her ne kadar acımız olsa da, ama gururumuz bastırıyor. Allah bu devleti, bu milleti her zaman muzaffer kılsın inşallah. Biz her zaman bu vatan için evlatlarımla birlikte her zaman ölmeye ve can vermeye hazırız” şeklinde konuştu.