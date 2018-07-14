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14 Temmuz 2018 16:14

15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından Hatay’da Diyanet İşleri Başkanlığınca camilerde anma programları düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

14 Temmuz 2018 16:14


15 Temmuz FETÖ Darbe girişiminin 2. yıldönümünde Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından Antakya Habib-i Neccar Camii’nde, Demokrasi Şehitleri dualarla anıldı.


Düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Basılı Yayınlar Daire Başkanı Dr. Faruk Görgülü, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Bayram Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanı Abdurrahman Akbaş, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ile vatandaşlar katıldı.


Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Din görevlileri ilahi ve kasideler okudu. Abdurrahman Akbaş’ın yapmış olduğu vaaz ile devam eden program, Dr. Faruk Görgülü’nün yaptığı duayı müteakip kılınan namazı ile sona erdi.




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