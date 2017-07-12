15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

İskenderun Belediyesi tarafından organize edilen mevlit programı İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisinde gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit ve duaların okunmasının ardından İskenderun ilçe Müftüsü Mehmet Taştan, 15 Temmuz’un önemine dikkat çekerek, bu tarihi hadisenin asla unutturulmaması gerektiğine dikkat çekti. Taştan, o gece ilk salaların İskenderun’da okunduğunu ifade ederek, “Ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan sala seslerini bize lütfettiği için Allah’a hamd ediyorum. Bu millet öyle bir tarih yazmıştır ki, bedenlerine tankın, silahların önüne siper etmiştir. Bizler o geceyi unutturmamak adına İskenderun’da tüm kuran kurslarımızda bu hafta 15 Temmuz’u anlatacağız ve dualar edeceğiz” dedi.

15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitleri rahmetle, saygıyla, şükranla andıklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil,“Herkes şunu iyi bilmeli ki, bu millet inancıyla ve imanıyla kararlığıyla, içte ve dışta tüm hainlere karşı aşılmaz bir kale ve sıradağlar gibi duran bir settir. 15 Temmuz’da da bu görüldü. Bugün biz milletçe hep birlikte bu inanç ve imanla geleceğe doğru kararlı yürümeye devam edeceğiz. 15 Temmuz’u hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. Her 15 Temmuz’u anarken onlara milletçe bir kez daha dualarımızı şükranlarımızı sunacağız.” dedi.

İskenderun Gençlik Merkezi’nde Kur’an eğitimi alan öğrencilerinde katılım gösterdiği mevlit sonrası cami çıkışında vatandaşlara İskenderun Belediyesi tarafından dondurma ikramında bulunuldu.

Mevlit programına, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Ayhan Bodur, MHP İskenderun ilçe Başkanı Turan Bozkurt, meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.